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توك شو

الإخوان يمدحون قتلة السادات.. باحث: تمنوا هزيمة مصر في حرب أكتوبر.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:23 م
قيادات جماعة الإخوان
قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
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قسم التوك شو
قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إنه يجب أن نكون مؤمنين بأن الجماعات المتطرفة كـ الإخوان والجماعة الإسلامية ومنظمات الجهاد المصري لديها موقف عدائي منذ ثورة 52 وحتى الآن.

وأوضح عمرو فاروق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز” أن هناك شواهد وأدلة كثيرة جدا علي عدائية هذه الجماعات، وأنه ليس من الغريب بعد حرب أكتوبر بعام واحد تقريبا أن تتم محاولة انقلاب عسكري مسلح، قائم بين تحالف أحد التنظيمات الجهادية المتطرفة وبين جماعة الإخوان، بالإضافة إلى اغتيال الرئيس أنور السادات.

وأضاف عمرو فاروق، أن جماعة الإخوان لديها موقف عدائي منذ حرب أكتوبر، لأن عناصرها كانوا متواجدين داخل السجون المصرية، وكانوا يتمنون الهزيمة في هذه الحرب، لافتا إلى أن جماعة الإخوان كانت تتمني نكسة للمصريين.

وتابع عمرو فاروق، أن هناك حالة من التشكيك الواضح من جماعة الإخوان في انتصار الجيش المصري في هذه الحرب، وانهم يعتبرون نظام الرئيس عبد الناصر ونظام الرئيس أنور السادات لم يمنحهم حقوقهم الكاملة.
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