عروض استعراضية ورياضية في العيد القومي لمحافظة الغربية

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، احتفال المحافظة بعيدها القومي الذي يتواكب مع الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيدة والذى أقيم بمنطقة الاستاد بطنطا .



كما حضر الاحتفال الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، العقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيب من اللواء شاكر يونس رئيس مركز ومدينة طنطا.



وتخلل الحفل (عرض طابور العرض العسكري – عرض سيارات الإسعاف) ثم عرض لمديرية الشباب والرياضة الذى تمثل في عروض (حملة الأعلام – الكشافة – الأشبال - المرشدات – إدارة الطلائع - المشروع القومي للرواد - المشروع القومي للناشئين - فرق الألعاب الفردية – عروض فنية للأطفال من ذوى القدرات الخاصة – عرض فريق الكاراتيه بنادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى – عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية والتنورة).



وقدمت مديرية التربية والتعليم عروضًا مختلفة خلال الحفل تمثلت في (فقرة موسيقية – عرض عسكري لطلاب المدرسة الأحمدية – عرض إستعراضي لطلاب مدرسة الزهراء الإعدادية بنات تحت عنوان التابلت - فقرة إلقاء شعر وغناء لطلاب المدرسة الفكرية).



وقدم محافظ الغربية، خلال الحفل؛ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ولشعب محافظة الغربية لإحتفالها بعيدها القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام تخليدًا لصمود وتصدى شعب محافظة الغربية لفلول الحملة الفرنسية عام 1798.



وأشار اللواء هشام السعيد في كلمته إلى أن المحافظة خلال العام الماضي شهدت العديد من الأعمال التنموية في جميع القطاعات مما أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من الإنجازات في جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة.



وطالب محافظ الغربية جميع مواطني الغربية بمختلف تخصصاتهم وطوائفهم بالالتفاف نحو هدف واحد وهو البناء والتنمية والعمل الجماعي وإنكار الذات للصالح العام.



واختتم الحفل بعرض لعربات الزهور بمشاركة مجالس المدن على مستوى المحافظة.