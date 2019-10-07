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برلمان

معظمهم شرفاء وبدأوا من الصفر.. رئيس البرلمان عن رجال الأعمال بمصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:00 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال عبد عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها حديثة للنواب أن أغلب رجال الأعمال الموجودين حاليًا "شرفاء" وجزء كبير منهم من صعيد مصر وبدأوا من الصفر، ومازالوا متمسكين بوطنهم الأصلي، ومنهم من هو موجود في فرنسا وإيطاليا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي من شأنه تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدى إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

وتابع عبد العال: رجال الأعمال هم رجال وطنيين من الطراز الأول، طالما يعملون في إطار القانون ويدفعون الضرائب، معقبا "لا أريد أن تغلب صورة رجال الأعمال عن فترة شابها الفساد، علي صورة كافة رجال الأعمال".
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