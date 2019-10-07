Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد العملية الجراحية.. مروان محسن يعود للظهور في الأهلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو عليم
ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي أجراها في الوجه.

وبدأ مروان، مرحلة العلاج والتأهيل داخل الأهلي، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي؛ لتجهيزه للعودة مجددا للمشاركة في المران الجماعي.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، انه عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها وتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان مروان محسن، تعرض لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالحفيظ يطمئن علي البرنامج التأهيلي لـ سعد سمير بالأهلي

تدريبات تأهليلة لكريم نيدفيد بالأهلي

شاهد.. أول صورة لـ مروان محسن من داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة

محمود الخطيب يطمئن على إصابة لاعب الأهلي

مدرب الأهلي يطمئن على مروان محسن

بعد إصابته في مباراة السوبر.. قرار خاص لـ محمود متولي بـ الأهلي

ترشيحاتنا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

محمد فراج.. قصة مجند صعيدي بـ الممر هز قلوب المصريين ورفض رؤية والده بعد النكسة

النواب يوافق على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

البرلمان يعلن عن مفاجأة بشأن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

لأول مرة .. التعليم تفتح الباب للمتطوعين للعمل في المدارس دعما للنظام الجديد

بـ 5 جنيهات .. حيلة رخيصة للتخلص من رائحة الملابس الكريهة بعد غسلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها

بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور