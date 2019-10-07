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رياضة

القائمة النهائية لديروط في الموسم الجديد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:07 م
ديروط
ديروط
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رباب الهوارى
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي ديروط بقيادة محمد يوسف ،علي قيد القائمة النهائية للفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وضمت القائمة كلا من :
راندي ،خالد سيد

محمد ادم ، محمد رمضان

عادل شلبي ، محمد عامر " ابو شنب "

حسام جنش ، شريف حافظ

حماده عوض الله ،چاستن كواكو

علي محمد صالح ، احمد الحسيني

طارق فضل ،عبدالرحمن الشاروني

رامز ميلاد ،محمود محمد بوجا

محمود مرجان ،سعيد رجب

عرفه شعبان محمد ،ابراهيم سعيد

احمد سمير ،حماده ذيدان

فرغلي بالو ،علي قرني

احمد منصور ، اسلام سلامه .

وقد أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي ديروط الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق ت.بني سويف خارج ملعبه.
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