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رياضة

تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي في التتش

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
خاض محمد عبدالمنعم، وعربي بدر، ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران الجماعي للفريق الاول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب التتش، وقام اللاعبان بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويشارك محمد عبدالمنعم، وعربي بدر في تدريبات الفريق الأول، وخضعا لتدريبات تأهيلية لتجهيزهما للعودة من جديد للمشاركة في المران.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.
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