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مرأة

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:18 م
لو ضغطك عالى .. احرص
لو ضغطك عالى .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا
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اسماء محمد
يشكل الضغط المرتفع خطورة كبيرة على صحة الإنسان بصفة عامة، حيث يزداد معدل ضخ الدم فى الشرايين والأوردة؛ مما يتسبب فى المعاناة من الصداع وعدم القدرة على التركيز وعند انخفاض الضغط بمعدلات كبيرة يتعرض الإنسان لمخاطر أكبر بكثير.

وللأسف الانتظام على أدوية الضغط المرتفع لوحدها ليس كافيا للسيطرة عليه، خاصة عند التعرض للغضب والتوتر؛ لذا لابد من الاهتمام باتباع نظام غذائى قوى وفعال لضمان ثبات معدلات الضغط فى المستويات الطبيعية.

ووفقا لما عرضه موقع " boldsky" فإن العدس من أهم الأطعمة التى تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع، وفى نفس الوقت تمد الجسم بعدد كبير من الفوائد الغذائية.

يحتوى العدس على كمية جيدة من عنصر البوتاسيوم كما يضمن تنظيم معدل الدورة الدموية ومعدل ضغط على الأوردة الذى يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع ، كما ينصح به للحوامل حيث تعانى بعض النساء من ارتفاع ضغط الدم مما يزيد من احتمالات حدوث بعض المشاكل الصحية الكبيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وتسمم الحمل.
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