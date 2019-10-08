الخميس.. عبقرية وطن بمكتبة القاهرة الكبرى

ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بالذكرى ال٤٦ لنصر أكتوبر، تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "عبقرية وطن" فى السادسة من مساء يوم الخميس ١٠ أكتوبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.



تدور محاور الندوة حول ذكريات محارب من الهزيمة إلى قمة النصر، وكيف تحولت مصر لوطن عبقري بكل فئاته، فيونيو ٦٧ لم يكن مجرد هزيمة، لذا لم يكن أكتوبر ٧٣ مجرد انتصار.



يتحدث فيها اللواء أركان حرب محسن إبراهيم، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، والدكتور أحمد عبد الله، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.