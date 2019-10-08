Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الخميس.. عبقرية وطن بمكتبة القاهرة الكبرى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بالذكرى ال٤٦ لنصر أكتوبر، تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "عبقرية وطن" فى السادسة من مساء يوم الخميس ١٠ أكتوبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

تدور محاور الندوة حول ذكريات محارب من الهزيمة إلى قمة النصر، وكيف تحولت مصر لوطن عبقري بكل فئاته، فيونيو ٦٧ لم يكن مجرد هزيمة، لذا لم يكن أكتوبر ٧٣ مجرد انتصار.

يتحدث فيها اللواء أركان حرب محسن إبراهيم، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، والدكتور أحمد عبد الله، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

18 سبتمبر.. الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى بمكتبة القاهرة

الإنتاج الثقافي يحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي بمكتبة القاهرة

"حسن وحورية.. ملحمة النصر" على مائدة مكتبة القاهرة.. السبت

28 سبتمبر.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

الخميس.. مناقشة الإرهاب والحروب الفضائية في مكتبة القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. الإفتاء تحدد شروط إباحتها

خالد الغندور عن سخرية الأهلي لـ تشميسة النقاز: رونالدو وميسي بيلبسوا كباري.. فيديو

محمد صلاح يكشف عن حقيقة عودته للزمالك

في ذكرى ميلاده.. قصة خلاف أحمد مظهر وسعاد حسني وتصالحهما

عجوز عمره 124 سنة يحدث ضجة في مطار أبو ظبي..فيديو

بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

نجوم الفن يتألقون في حفل GQ بدبي.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار

مبهرة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها