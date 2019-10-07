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فن

هشام عباس يطرح أغنية "اهربي"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:17 م
هشام عباس
هشام عباس
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب هشام عباس أغنيته الجديدة "اهربي" على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذي سيطرح في الأسواق قريبا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.

أغنية "اهربي" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.. يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قامتا بطرح أغنيتين من ألبوم "عامل ضجة" وهما "شاري بالغالي" و"حذرتك" وحققت كل منهما ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي؛ نظرًا لتألق هشام عباس في أدائهما.

ويعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.
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