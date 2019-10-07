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أخبار العالم

سبوتنيك تشارك في الأسبوع الصناعي الكبير بالقاهرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:12 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
من المقرر أن تعمل وكالة الأنباء والإذاعة باللغة العربية "سبوتنيك" كشريك إعلامي للمعرض والمنتدى الصناعي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير" بالقاهرة.

تعقد الفعاليات في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية، وسيصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".

وبحسب الوكالة الروسية، فإن"الأسبوع الصناعي الكبير" يضم أكثر من 100 من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار.

وفي إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.

وتضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو في منتدى القاهرة. حيث ستقوم بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.

وقالت رئيسة تحرير "سبوتنيك" العربي دارين أخماتوفا: "بالنسبة إلى سبوتنيك العربية باعتبارها واحدة من أكثر وكالات الأنباء قراءة في العالم العربي، من المهم بالتأكيد حضور مثل هذا الحدث الكبير. لأول مرة، ستقدم روسيا إنجازاتها الصناعية في مصر بهذا الحجم. نأمل ألا نتمكن فقط من إخبار القراء العرب بالابتكارات الروسية الصنع المتقدمة، بل أن نخدم أيضًا مصالح روسيا ومصر في الساحة الصناعية والاقتصادية الأفريقية المشتركة".

و"سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة، لها مراكز إعلامية متعددة الوسائط في عشرات البلدان، أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، ألمانيا، مصر، وكذلك في بريطانيا. وتقوم الوكالة اليوم بتغطية الأخبار العالمية السياسية منها والاقتصادية لجمهور واسع من الرأي العام العالمي.

يذكر أن "سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت. وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة سبوتنيك الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.
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