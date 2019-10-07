عيد حساباتك.. رضا عبدالعال يوجه سؤالا حاسما لـ صالح جمعة

وجه رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق ، سؤالا حاسما لصالح جمعة " انت فين " وذلك بعد غيابه المستمر عن لقاءات الاهلي تحت قيادة المدير الفني فايلر .



وقال عبدالعال ، هل فايلر ليس مقتنعا بك كلاعب؟ ، مع انه يحب لاعبي كرة القدم الجيدين ويشرك جميع اللاعبين داخل الفريق .



واختتم عبدالعال: يجب علي صالح جمعة ان يفكر فى كرة القدم فقط ولا يلتفت للأفعال التي كان يقوم بها فى السابق ، وأحذر لان مركزك داخل الملعب يتواجد فيه مجدي قفشة ، ومحمد محمود ، ووليد سليمان ، ولذلك انت فى خطر ، يجب عليك إعادة حساباتك .