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رياضة

عيد حساباتك.. رضا عبدالعال يوجه سؤالا حاسما لـ صالح جمعة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:22 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسن العمدة
وجه رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق ، سؤالا حاسما لصالح جمعة " انت فين " وذلك بعد غيابه المستمر عن لقاءات الاهلي تحت قيادة المدير الفني فايلر .

وقال عبدالعال ، هل فايلر ليس مقتنعا بك كلاعب؟ ، مع انه يحب لاعبي كرة القدم الجيدين ويشرك جميع اللاعبين داخل الفريق .

واختتم عبدالعال:  يجب علي صالح جمعة ان يفكر فى كرة القدم فقط ولا يلتفت للأفعال التي كان يقوم بها فى السابق ، وأحذر لان مركزك داخل الملعب يتواجد فيه مجدي قفشة ، ومحمد محمود ، ووليد سليمان ، ولذلك انت فى خطر ، يجب عليك إعادة حساباتك .
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