Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد| نادر حمدي مع الهضبة.. والجمهور: ياعم قول إنك عامل شغل في الألبوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:03 م
نادر حمد وعمرو دياب
نادر حمد وعمرو دياب
Advertisements
مصطفى كرم
نشر الفنان نادر حمدي، صورة له مع الهضبة عمرو دياب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "ياعم ما تقول انك عامل شغل في الألبوم الجديد مش حوار يعني" و"شكلك كدا معاه في الألبوم الجديد" و"في انتظارك في ألبوم انا غير".

يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة القادمة ، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي، أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه

شاهد.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني بصحبة عمرو دياب

كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: قولي لبابا فين الألبوم؟

كنزى عمرو دياب تظهر بإطلالة شتوية.. والجمهور: حلوة

تحيرك لعمرو دياب تتصدر ترند تويتر

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي

مات ساجدا في ليلة القدر.. مدكور أبو العز بطل الضربة الجوية الأولى ضد إسرائيل

صراع المستندات.. آخر تطورات مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون داخل كاف قبل قرار الحسم

تألق خاص لثنائي الأهلي في المران

مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

عمرو أديب يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب بسبب الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها