شاهد| نادر حمدي مع الهضبة.. والجمهور: ياعم قول إنك عامل شغل في الألبوم

نشر الفنان نادر حمدي، صورة له مع الهضبة عمرو دياب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "ياعم ما تقول انك عامل شغل في الألبوم الجديد مش حوار يعني" و"شكلك كدا معاه في الألبوم الجديد" و"في انتظارك في ألبوم انا غير".



يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة القادمة ، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي، أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير.

