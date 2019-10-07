جمبسيوت بألوان قوس قزح.. باريس هيلتون بإطلالة ساحرة تستعرض أنوثتها

باختيار بعض اللمسات المميزة من الأكسسورات، حيث اختارت جوانتي لليد باللون الذهبي، مع قلادة باللون الذهبي ومعه الوان أخرى مختلفة، وحذاء باللون الأسود.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

نشرت المطربة الأمريكية باريس هيلتون فيديو لهل، وهي تستعرض رشاقتها، وبإطلالة ساحرة ومميزة للغاية، حيث قامت بنسرها عبر صفحتها الريمية على الانستجرام.وعلقت باريس هيلتون على الفيديو، وقالت "قوس قزح"، وارتدت باريس هيلتون جمبسيوت بالوان قوس قزح اللامع، وهو ما أبرز بشكل كبير من جمالها.واختارت باريس هيلتون، أن تترك شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما أبرزت ملامحها بالآي لاينر، مع وصع اللون البيج كأحمر شفاه.وأكملت باريس هيلتون إطلالتها