إصابة قوية .. توتنهام يعلن مدة غياب هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي غياب حارسه الفرنسي هوجو لوريس لنهاية عام 2019 بسبب الإصابة، التى تعرض لها بخلع في الكوع خلال مباراة برايتون يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني 3-صفر.



وخضع لوريس لكشف طبي جديد صباح اليوم الاثنين وتأكد أنه لا يحتاج لجراحة في اليد بسبب الإصابة، لكنه يعاني من خلع في الكوع وتمزق في أربطة اليد لذلك لن يعود إلى التدريبات قبل مطلع عام 2020 المقبل.



وسيحصل لوريس حاليا على فترة راحة على أن يؤدي برنامجا تأهيليا في الأسابيع المقبلة استعدادا لعودته للمشاركة مع توتنهام.