حرس الحدود يستضيف البنك الأهلى الخميس المقبل

يحل فريق الأول لكرة بنادي البنك الأهلي ضيفا على حرس الحدود في تمام الساعة السادسة مساء عصر يوم الخميس المقبل بملعب الفريق بمصر الجديدة ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات مسابقة الدوري موسم 2019-2020.



يسعى عيد مرازيق مدرب البنك الاهلى لتجهيز اللاعبين وإكمال الخطط الفنية والتكتيكية قبل انطلاق الدوري .



يلتقى فريق البنك الأهلى بفريق حرس الحدود فى تجربة قوية قبل انطلاق أولى مباريات الفريق بالممتاز ب التى يبدئها بمواجهة فريق الاعلاميين .