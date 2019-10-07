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رياضة

تعليمات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشباب والرياضة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اجتمع اليوم وزير الشباب والرياضة، بعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة "رؤساء الإدارات المركزية "وعدد من مديري العموم وذلك لبحث ومناقشة آليات العمل التنفيذية لعدد من المشروعات قيد التنفيذ، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

ومن اهم المشروعات التي ناقشها الإجتماع الانتهاء من مشروع النادي فرع أكتوبر، وشيراتون مصر الجديدة، والفرع الثالث بالعاصمة الادارية"

وتابع الوزير أعمال وإجراءات التطوير الجارية والتى سيتم تنفيذها لمراكز الشباب في "المناطق الغير آمنه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، كما تم مناقشة الموقف النهائي لصالات الالعاب المغطاة بكل من برج العرب، وأكتوبر، والعاصمة الادارية والتي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وفي هذا الصدد وجه الوزير بضرورة متابعة جميع الأعمال الجارية، وإنهاءها وفقا للتوقيتات المحددة.

وأضاف أن الدولة تتيح الآن فرصًا إستثمارية وخدمية كبيرة خاصة في قطاعي الشباب والرياضة ، مؤكدا أن الوزارة وقعت عددا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الوزرات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون فى هذا الشأن.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة جميع المشروعات التى من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين وبالأخص المشروعات التي تستهدف شباب مصر في مختلف القطاعات.
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