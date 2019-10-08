الزيادة السكانية والمعاش..وكيل المعلمين يكشف أسباب العجز بالمدارس

كشف إبراهيم شاهين ، وكيل أول نقابة المعلمين ، عن الأسباب الحقيقية وراء عجز المعلمين بالمدارس ، حيثُ يرجع السبب إلى خروج عدد كبير كل عام للتقاعد على المعاش من المعلمين.



وأضاف "شاهين" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن زيادة عدد السكان تؤدى بالطبع إلى زيادة فى عدد الطلاب مما يسبب أيضًا عجزا صارخا بالمعلمين فى المدارس.



أوضح "وكيل أول نقابة المعلمين" أن عجز المعلمين بالمدارس صارخ ويتراكم عاما بعد عام فهو ليس وليد اللحظة ، حتى أن بعض المدارس يصل عجز المعلمين بها إلى 40 معلما وكل معلم يدرس لفصلين ، فى حين أن وزير التربية والتعليم ناشد بأن يتولى قيادة الفصل معلمان.



وناشد بضرورة تعيين معلمين كل عام وليس عندما تتفاقم الازمة فقط ، مؤكدًا أن انتداب المعلمين إلى المدارس فى محافظات أخرى ليس حلًا لأنه يضيف عبئا على المعلم سواء الانتقالات أو ماديًا .



كما طالب بسرعة التعيين بعد إجراء المسابقة لتعيين 120 ألف معلم ، لمصلحة الطلاب ؛حيثُ أن العام الدراسى يمر سريعًا.

