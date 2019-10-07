خالد الجندي: الأطفال جهاز كاسيت يسجل كل شيء.. وتربيتهم بالممارسة وليست علما

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن صلاح الأبناء يتوقف على جرعة التربية التي أعطيتها لهم، مستشهدًا بما تناولته سورة يوسف، في الحوار الذي دار بين نبي الله يوسف ووالده، عندما قص عليه رؤيته.



وأوضح «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن تربية الأطفال ليست علمًا ولكنها سلوك، وممارسة أخلاقية، واصفًا الأطفال بأنهم جهاز كاسيت يسجل كل شيء.



وواصل عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: «أن تزرع الأخلاق في ابنك مهما كان ثمن ذلك، مع الإلحاح المستمر عليه في الامتثال لهذه الأخلاق والتربية الحسنة».



وأشار إلى أن سيدنا يوسف -عليه السلام- استمع نصيحة والده بعدم قص ما جاء في رؤيته لأشقائه، وفقا لقوله تعالى: «قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ».



نصائح في تربية الأبناء

ذكرت دار الإفتاء، أنه يجب علينا جميعًا أن نربي أبناءنا على أن يتعاملوا مع الآباء والأمهات بقيم العرفان الجميل والبر والإحسان، التي خاطبهم بها ربُّ العزة تبارك وتعالى.



واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بقول الله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» [سورة الإسراء: 23- 24].



وتابعت: مما يهدد أمن الأسرة وسلامتها ويضر بالتبعية بأمن وسلامة المجتمع التصدعات والمشكلات التي بين الأزواج، والتي تلقي بظلالها على علاقة الأبناء بالآباء والأمهات.



فصل مكان نوم الأبناء عن غرفة الوالدين

ألمحت دار الإفتاء، إلى القرآن حث على القيم السليمة والعادات الحميدة من حيث ضرورة فصل مكان نوم الأبناء عن غرفة الوالدين، والاستئذان عند الدخول.



واستشهدت الدار في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [سورة النور: 58].



ونوهت بأن الإسلام أكد على ضرورة تربية الأطفال من الصغر على الخصوصية سواء في مكان النوم أو الأنشطة الأخرى.



ولفتت إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حث على فصل مكان نوم البنين عن البنات عند بلوغ عشر سنوات بقوله: «... وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».

