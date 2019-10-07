قيادات جامعة الأزهر تشارك كلية طب الأسنان الاحتفال بالحصول على الجودة والاعتماد



جاءت بعد ذلك كلمة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التي أكد فيها على أن جامعة الأزهر شهدت خلال الفترة الماضية تطورا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن حوالى 20 كلية حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا سينعكس بدوره إيجابيا على كافة الكليات بالجامعة ليكون لنا الشرف في الإعلاء والرقي بأزهرنا الشريف.



وأشاد رئيس الجامعة بجهود العاملين في الكلية لحصولها على شهادة ضمان الجودة من الزيارة الأولى، مؤكدا أن ما وصلت له الكلية هو نتيجة جهد متواصل من الأجيال وتبادل خبرات وأن الجودة عمل جماعي أسري يكمل بعضه بعضا، مشددا على ضرورة سعي الكلية لاعتماد نظام الساعات المعتمدة في قطاع طب أسنان بأكمله.



وحث رئيس الجامعة إدارة الكلية على إنشاء مجلس طلابي للكلية مواز لمجلس الكلية الأساسي أسوة بما قامت به كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة من تدشين أول مجلس كلية للطالبات الأسبوع الماضى ليكون نواة لمجلس جامعة من الطلاب بهدف فتح قنوات الاتصال بين إدارة الجامعة والكليات المختلفة ،وحتى يكون الطلاب على دراية بمجريات الأمور ومساهمين فى جميع الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية، بما ينعكس ايجابا على مصلحة الطلاب سواء فى مرحلة الإجازة العالية ، أو مرحلة الدراسات العليا.



وفي نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة العديد من الشخصيات وأساتذة الكلية وطلابها وموظفيها لمشاركتهم الإيجابية في سبيل الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

احتفلت كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عطية، نائب فرع البنات، والدكتور تامر حمزة، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الآخر، عميد الكلية السابق ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الكلية وأقسامها المختلفة وقصتها في الحصول على الجودة، ثم كلمة الدكتور دياب الحداد، مدير وحدة الجودة، وقال فيها إن الكلية تسعى لتحقيق الأفضل منذ العمل بالجودة وذلك لوضع نظام معتمد يسهم في تطوير أقسام الكلية ونشر ثقافة الجودة بين كافة العاملين فيها .من جانبه ، أوضح الدكتور محمد عبدالآخر، العميد السابق للكلية أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لم تبخل عن دعم الكلية ماديا أو معنويا وكان لزيارات رئيس الجامعة المتكررة، ومتابعته، أثر طيب في نفوس العاملين في الكلية.فيما قدم الدكتور تامر حمزة، عميد الكلية الحالى ، الشكر لقيادات الجامعة وللعميد السابق وأساتذة الكلية وجميع العاملين فيها. مشيرا إلى أن الكلية تتبنى في سبيل رفعتها وتقدمها كافة الأفكار الايجابية وتدعمها قائلا لقد استفدنا من البرنامج الإلكتروني الذي أعده أحد خريجي الكلية الطبيب عبدالرازق عبيد الذي يفيدنا في تحويل جميع الأعمال البحثية والخدمية إلكترونيا وكذا ملفات المرضى بحيث يمكن لأي طبيب أسنان أن يفتح ملفا خاصا بكل مريض متردد على العيادة لكي يرجع إليه في كل كشف طبي، قائلا: "إن كليتنا لن تستمر في النجاح والتقدم إلا إذا ظللنا كما نحن الآن كلنا على قلب رجل واحد متكاتفين ومتعاونين هدفنا واحد وطريقنا واحد وهو أن تظل كلية طب الأسنان رمز للتعاون والإتقان."