ضعف المياه في منطقة الشيخ زايد لأعمال الصيانة.. غدا

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن ضعف خدمة مياه الشرب بالمدينة صباح غد ولمدة 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة بشبكة المياع الرئيسية.



قال الجهاز في بيان له منذ قليل، إنه من المتوقع تأثير الاصلاحات علي الأحياء من الأول حتي الثامن بالمدينة اعتبارا من التاسعة صباحا حتي الواحدة من ظهر غد الثلاثاء، وضعف المياه بتلك المناطق.



طالب الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه خلال فترة الاصلاح.