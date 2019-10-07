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مرأة

بـ نصف ليمونة .. وصفة مضمونة لتفتيح الركبة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:40 م
بنص ليمونة .. وصفة
بنص ليمونة .. وصفة مضمونة لتفتيح الركبة
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اسماء محمد
اسمرار الركبة .. من أكثر المشكلات الجمالية الشائعة بين النساء.. وتمتلك بعض المواد الطبيعية عناصر فعالة فى علاج الاسمرار وتفتيح الركبة وفى مقدمتها الليمون والنعناع.

ووفقا لما جاء فى موقع "boldsky " يحتوى النعناع على عدد كبير من الزيوت الأساسية القادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة حول الركبتين الداكنتين، والزيوت الموجودة فيه تعزز افراز الكولاجين في الجسم وتساعد في الحفاظ على لون البشرة، والليمون مضاد للأكسدة وله خصائص تبييض تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

مكونات وصفة تفتيح الركبة :
حفنة من أوراق النعناع
نصف ليمون

طريقة عمل وصفة تفتيح الركبة :
- في وعاء ، أضف كوبًا واحدًا من الماء وحفنة من أوراق النعناع .
- نتركه يغلي لمدة تتراوح بين دقيقتين لـ ثلاث دقائق.
- أضيفي عصير نصف ليمونة وامزجي جيدًا ، وصفي المحلول واتركيه يبرد.
- انقعي كرة القطن في المحلول وقومي بتطبيقه على الركبتين الداكنتين.
- اتركي الوصفة لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اغسلى الركبتين بالماء الدافئ.
- استخدم هذا العلاج مرتين كل يوم للحصول على ركبة بيضاء ناعمة.

boldsky
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