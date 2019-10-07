جريمة بشعة .. موت رضيع بعد طعنه ووالدته على يد شاب

توفى رضيع بعد أن أقدم شاب على طعنه بالسكين هو وأمه طعن بالسكين بمدينة نيوكاسل ببريطانيا.



وكان قد تم نقل الطفل البالغ من العمر ثلاثة أسابيع إلى المستشفى، بعد أن عثر عليه مصابا بسكين في منزله يوم الخميس الماضي وفقًا لما ذكرته صحيفة " ذا صن" الانجليزية.



وكشفت شرطة نورثمبريا اليوم أن الرضيع توفي بعد أربعة أيام خلال صراعه من أجل البقاء على الحياة.



فيما تعاني أم الرضيع من حالة خطرة ، ولا تملك القدرة على الكلام.



ويواجه شاب يدعى دينيس إيردينش بيتولا ، 27 سنة ، تهمتين بمحاولة القتل يوم الجمعة الماضي.



ويأتي ذلك بعد أن كشف شهود كيف رأوا الطفل يحمل خارج المنزل على نقالة ملطخة بالدماء .

