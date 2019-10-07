شغل جبس ‏عالي .. حمادة هلال يعزف على البيانو رغم الإصابة فى ذراعه .. شاهد

يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ‏أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج ‏محمد بكير.





نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يظهر فيه وهو يمارس هوايته المفضلة وهي العزف على البيانو رغم إصابته فى ذراعه الأيمن.وعلق حمادة هلال قائلا : "شغل جبس ‏عالي بالصلاة على النبي".