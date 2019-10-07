Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شغل جبس ‏عالي .. حمادة هلال يعزف على البيانو رغم الإصابة فى ذراعه .. شاهد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:16 م
حمادة هلال
حمادة هلال
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يظهر فيه وهو يمارس هوايته المفضلة وهي العزف على البيانو رغم إصابته فى ذراعه الأيمن.

وعلق حمادة هلال قائلا : "شغل جبس ‏عالي بالصلاة على النبي".

يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ‏أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج ‏محمد بكير.

شغل جبس ‏عالي .. حمادة هلال يعزف على البيانو رغم الإصابة فى ذراعه .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة هلال يحيى حفلا فى السعودية

حبيبي يا عبده .. حماد هلال يغازل والده على طريقته الخاصة

حمادة هلال يطرح برومو أغنية ooh LaLa .. فيديو

لوك جديد.. حمادة هلال في أحدث ظهور من داخل صالون الحلاقة

حمادة هلال يظهر مصابا فى ذراعه بحفل المنصورة .. صور

15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة

ترشيحاتنا

وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

عمرو أديب يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب بسبب الزمالك

مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح

مدرب الهلال السعودى السابق يظهر فى الصورة ويقترب من الأهلى

شاهد.. فحص طبي ألماني لـ رئيس الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها