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تعليم

التعليم : أضفنا شروطا جديدة لمسابقة عقود المعلمين هذا العام

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:11 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ، أن إجراءات الوزارة لسد العجز في المعلمين شملت تحديث قواعد البيانات على مستوى الحصة للمرة الأولى، وإتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع 3 حصص أسبوعية ببدل 15 جنيهًا للحصة، وصرف بدل 200 جنيه للمعلمين الذين سيندبون خارج الإدارات التي بها زيادة بالتخصص، وفتح باب التعاقد لـ 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليًا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، والتعاقد الإلكتروني سيكون من خلال مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0، كما سيتم الاستعانة الشهرية بالمعلمين طوال العام خلال البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية.

وقال نائب الوزير إن هدفنا تحقيق استقلال المدارس واستقرارها من خلال علاج مشكلة العجز في المعلمين كما يجب أن يكون لدى المعلم إيمان بالمشروع، مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية مصممة لكى تستقبل كافة البيانات كاملة لكل معلم والتحقق من صحتها، ولكى يكون التواصل سريعا وآمنا. 

وقال عمر : لابد أن ينطبق على المتقدمين كافة الشروط، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير وفق خريطة مرسومة للنظام الجديد للتعليم والمعلمين.

وتابع: "إن هناك شروطًا جديدة للتقدم لوظائف المعلمين وهى أن يكون عضوا نقابيا، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.
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