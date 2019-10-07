في ذكرى ميلاد نعيمة عاكف.. كيف تعلمت الرقص في سن الرابعة؟

يصادف اليوم الاثنين 7 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، والتي ولدت في مثل هذا اليوم 1929، ورحلت عام 1966 عن عمر يناهز الـ37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.



بدأت نعيمة عاكف، في تعلم فن الرقص والاستعراض من خلال السرك الذي يمتلكه والدها، وبدأت بالعمل فيه وهي لم يتجاوز عمرها الرابعة، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها بحركاتها البهلوانية الرشيقة، واستحوذت على الأضواء من باقي أعضاء الفرقة على الرغم من صغر سنها.



وكانت نعيمة عاكف غير مهتمة بالسرك في البداية، إلا أن والدها حببها في ذلك حينما بدأ في تعليم شقيقتها الأكبر، وشجعها، وبات يعيرها بأنها لا تستطع فعل ما تفعله شقيقتها، حتى اشتعلت الغيرة في قلب نعيمة، واستطاعت أن تتفوق على شقيقتها وباقي الفرقة.



ورحلت نعيمة عاكف عن عالمنا في 23 أبريل عام 1966، عن عمر يناهز الـ37 عامًا، بعدما صراع مع مرض السرطان، استمر 3 سنوات.