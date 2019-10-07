Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد نعيمة عاكف.. كيف تعلمت الرقص في سن الرابعة؟

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:06 م
نعيمة عاكف
نعيمة عاكف
Advertisements
سعيد فراج
يصادف اليوم الاثنين 7 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، والتي ولدت في مثل هذا اليوم 1929، ورحلت عام 1966 عن عمر يناهز الـ37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

بدأت نعيمة عاكف، في تعلم فن الرقص والاستعراض من خلال السرك الذي يمتلكه والدها، وبدأت بالعمل فيه وهي لم يتجاوز عمرها الرابعة، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها بحركاتها البهلوانية الرشيقة، واستحوذت على الأضواء من باقي أعضاء الفرقة على الرغم من صغر سنها.

وكانت نعيمة عاكف غير مهتمة بالسرك في البداية، إلا أن والدها حببها في ذلك حينما بدأ في تعليم شقيقتها الأكبر، وشجعها، وبات يعيرها بأنها لا تستطع فعل ما تفعله شقيقتها، حتى اشتعلت الغيرة في قلب نعيمة، واستطاعت أن تتفوق على شقيقتها وباقي الفرقة.

ورحلت نعيمة عاكف عن عالمنا في 23 أبريل عام 1966، عن عمر يناهز الـ37 عامًا، بعدما صراع مع مرض السرطان، استمر 3 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عريس يامّاي.. اليوم ذكرى ميلاد أشهر عانس في السينما نبيلة السيد |نوستالجيا

ترشيحاتنا

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

إسرائيل تفرج عن وثائق خطيرة تتعلق بحرب أكتوبر.. صور

بـ 5 جنيهات .. حيلة رخيصة للتخلص من رائحة الملابس الكريهة بعد غسلها

التعليم : كادر جديد للمعلمين يحمل اسم Tech 2.0 .. قريبا

لن يمثلوا العائلة بعد الآن.. ملك السويد يزيل هذا اللقب من أحفاده

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها