وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الجمعة

قال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إن إدارة المهرجان قررت تنظيم وقفة للتنديد بالإرهاب والإدمان، الجمعة القادمة، بمشاركة فناني مصر و30 دولة، على شاطئ المنتزه شرقي الإسكندرية.



جاء ذلك في تصريح لرئيس المهرجان على هامش مؤتمر عقد اليوم الاثنين، بأحد فنادق شرق الإسكندرية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ35 من المهرجان، والتي تنطلق غدا الثلاثاء، بأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، وتحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد.



وأضاف أباظة أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التنديد بكل جرائم العنف والإرهاب، والتأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية.



ونوه رئيس "الإسكندرية السينمائي" إلى أن الدورة الـ35 من المهرجان يشارك بها 34 عملا سينمائيا؛ منها: 13 فيلما تسجيليا، و21 فيلما روائيا، ويتنافس فيها 13 فيلما من 12 دولة، في مسابقة "نور الشريف" للأفلام العربية الطويلة، والتي تتولى الفنانة لبلبة رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بها، لافتا إلى أن هذه الدورة تشهد باقة من الأفلام تعرض لأول مرة لدول الأردن وفلسطين وسوريا.



وأشار إلى أن الأفلام الروائية الطويلة المشاركة بالمهرجان تعرض بأندية الاتحاد السكندري، والأوليمبي والصيد ونقابة المهندسين وتعرض الأفلام الروائية القصيرة بمركز الحرية للإبداع.