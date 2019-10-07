شريان الحياة لقاطني صحراء مطروح.. انتظار الأمطار لملء الآبار

يعتبر التوسع في إنشاء الآبار الجوفية إحدى أهم الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من إهدارها، والاستفادة من هذه المياه في استصلاح أراضٍ جديدة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بمطروح.



وجرت العادة عن بدو صحراء مطروح بناء الخزانات الأرضية في قلب الصحراء المملوءة بمياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة والشرب واحتياجاتهم الأخرى.



ونظرا لأهمية تلك الآبار قام اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح بجولة ميدانية بقريتي النصر والسوينات يرافقه اللواء محمد جرانة رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعمدة محمد عيسي للوقوف على احتياجات القرى الفعلية للطرق والابار .



وتفقد المعداوي هذه التجمعات لبحث كيفيه الاستفادة من خطة جهاز التعمير في انشاء الابار بالتوازي مع الخطة الاستثمارية للمدينة .



وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالقيام بجولات ميدانية بالقري والتجمعات للاستماع للمشاكل التي تواجه المواطنين .



كما استقبل اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، لمناقشة موقف انشاء ابار عن طريق جهاز التعمير وكيفية الاستفادة منها الأهالي في القرى والتجمعات التابعة للمركز بجانب الابار التي يقوم مجلس المدينة بإنشائها عن طريق إدارة تنمية القرية .



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بانه سيتم عمل معاينات على الطبيعة للقرى والتجمعات للتعرف علي الاحتياجات الفعلية لإنشاء آبار إضافية .



من ناحية أخري طالب حسن علي، أحد أهالي مطروح، بضرورة التوسع في إقامة الآبار وفق لاحتياجات كل منطقة حتى يستفيد البدوى منها في رى أرضه التي تعانى قلة المياه خاصة مع قلة سقوط الأمطار في السنوات العشر الأخيرة، مما يتسبب في عدم القدرة على ري الزراعات خاصة البطيخ والشمام والقمح والشعير.



وأضاف أنه في حال توفير الدولة الآبار وتوفير الدعم للمزارعين يستطيع المزارع الري الحديث في زراعته توفيرًا للمياه، وبالتالي ستوفر مطروح على الدولة ملايين الجنيهات، وستتحول الصحراء إلى جنان خضراء".