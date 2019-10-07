وكيل صحة القليوبية لـ صدى البلد: ثورة في تطوير الخدمات الطبية.. والمحافظة تستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل



ويتكون المستشفي من 108 أسرّة (66 سرير إقامة + 6 أسرّة ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير) بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.



كما يتم أيضا تطوير مستشفى كفر شكر المركزى ويضم المستشفى 205 أسرّة و 29 حضانة للأطفال المبتسرين ، و15 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعي ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة، ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.



كما يجرى تطوير مستشفى الخانكة المركزى والذى يعد أحد أكبر المستشفيات المحافظة ويتكون من ١١٠ أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و٢٢ جهاز غسيل كلوى و13 حضانة و7 اسرة عناية مركزة واول قسم للعلاج الطبيعي ومركز لعلاج الاسنان وسيقدم هذا المستشفى فور الانتهاء منه خدمات صحية لـ ٤ ملايين مواطن من أبناء مركز الخانكة والمراكز المجاورة ، وكذلك تطوير مستشفى القناطر المركزى والمقام على مساحة 4000 متر مكعب ومصممة لإقامة 3 أدوار + أرضي لتسع أكثر من 200 سرير و4 غرف عمليات و29 اسرة عناية مركزة و42 جهاز غسيل كلوى و25 حضانة.



وأضاف الطباخ أنه إلى جانب ذلك فيجري حاليا إنشاء اول مستشفى ومركز متكامل للحروق بالقناطر الخيرية تبرعا من حاكم الشارقة مشيرا الى المركز الجديد يقام طبقا للمواصفات العالمية حيث تم تخصيص الدور الأرضي استقبال والصيدلية والدور العلوي غرفتين للعمليات وغرفة للعناية المركزة بها سرير رملي مخصص لحالات الحروق الخطيرة، بالإضافة إلى بنك للجلد، كما تم تخصيص غرف الإقامة، حيث تم تجهيز 11 سرير إقامة بالإضافة إلى إقامة مبنى إداري للأطباء وتعقيم مركزي ومن المقرر تخصيص الدور الثالث لبنك الدم المتطور بالخلايا الجذعية.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المحافظة تشهد ايضا تطوير عدد من المراكز الطبية بكفر شكر والخصوص وبهادة والوحدة الصحية بقرية قلما بمركز قليوب فضلا عن افتتاح وحدتي طب الأسرة بقرى "الزهويين" و"السلمانية" بمركز شبين القناطر، وافتتاح مركز طب الأسرة بقرية منطى بحي غرب شبرا الخيمة مؤكدا انه تم وضع خطة لتطوير جميع الوحدات الصحية بالقرى لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم هذا بالاضافة الى توفير جميع الأجهزة والأدوات الطبية والكوادر المختلفة من الأطباء والتمريض.



وأوضح الدكتور الطباخ ان القليوبية تستعد للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، التي أطلقتها الحكومة المصرية ، بالتعاون مع عدد من الوزارات المتعددة وذلك ضمن المراحل التى أعلنتها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية لتقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة من خلال المنظومة الجديدة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.



وقال وكيل وزارة الصحة ان المحافظة تشهد ثورة فى الحالة الإنشائية للمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية تمهيدا لدخول مراحل التأمين الصحى الشامل مشيرا إلى ان النظام الجديد سوف يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية وتقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض لانه يركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.



وأشار الطباخ الى فور دخول المحافظة منظومة التأمين الصحى الجديد فعلى المريض التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة .. مشيرا الى ان منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.

محافظة القليوبية إحدى محافظات القاهرة الكبرى ونظرا لطبيعتها الجغرافية، فمستشفياتها لا تخدم أهالي المحافظة فقط ولكن تخدم أيضا المحافظات المجاورة والمسافرين على الطرق السريعة من الدلتا وهو ما يزيد العبء على تلك المستشفيات .التقى " صدى البلد "، الدكتور حمدي الطباخ وكيل اول وزارة الصحة بالقليوبية للحديث عن الوضع الصحي بالمحافظة والمشاركة فى تنفيذ الحملات الرئاسية فى القطاعات الصحية المختلفة.وعن مشاركة القليوبية فى حملة 100 مليون صحة قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة إن حملة 100 مليون صحة تعد المشروع القومى الأهم والأخطر الذي تم إطلاقها لصحة المصريين خلال الـ 30 عاما الماضية. مشيرا الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما اطلق الحملة كان الهدف منها عمل خريطة صحية وخلق جيل جديد وإنسان مصرى صحي خال من الامراض خاصة امراض الكبد التى عانت منها الاسر المصرية.وأضاف الطباخ أنه تم تحقيق نسب مرتفعة في إجراءات الكشف بنقاط التمركز الـ 256 و194 وحدة صحية منذ انطلاق الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية من الأول قائلا " اغرقنا البيوت بفرق طبية مدربة للكشف على المواطنين بالمجان من خلال 3400 من مقدمى الخدمة للمواطنين.وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم الكشف واجراء التحليل لـ2 مليون و750 ألف مواطن لفيروس سى والأمراض غير السارية وتبين ظهور المرض فى 124 الفا وبعد عمل تحليل " البى سى ار " الذى يؤكد ظهور المرض من عدمه تبين إصابة 67 ألفا بمرض فيروس سي ويتلقون العلاج داخل 6 مراكز طبية على مستوى المحافظة.وعن تطوير المستشفيات المركزية بالمحافظة أكد الدكتور حمدى الطباخ أن القليوبية كان لها نصيب الأسد فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار حرص وزيرة الصحة والسكان لرفع المعاناة عن اهالى القليوبية وتقديم افضل خدمة طبية لهم مشيرا الى انه يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف جنيه شاملة المبانى والتجهيزات الطبية وغير الطبية فضلا ان اطلاق مشروع انشاء مستشفى طوخ المركزى ودخول مستشفى ابوالمنجا المركزى الخدمة بعد تطويرها.وأشار الطباخ الى ان المستشفيات الجارى تطويرها ودخولها الخدمة قريبا هى مستشفى قها ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ، لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزي ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 مترا مسطحا والمكون من خمسة طوابق (أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبنى القديم من الجهة الشمالية بالإضافة إلى استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبنى ملحق معدني تبلغ مساحته 160 مترا، مكون من خمسة طوابق (أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.