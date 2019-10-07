رئيس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني بمستهل زيارته الأولى لمصر.. ورئيس الإيفاد: فوجئت بحجم التطور المتسارع الذي شهدته مصر

- رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى بمطار القاهرة فى مستهل زيارته الأولى لمصر

- الإيفاد: فوجئت بحجم التطور المتسارع الذى شهدته مصر نتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى المستقبل













عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عددا من اللقاءات الهامة على مدار اليوم الاثنين ويسرد "صدى البلد" التفاصيل فى السطور القادمة.





التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.





وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينيات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية فى مصر، وكافة الدول الأعضاء، مُؤكدًا التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.





ووجه مدبولى التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمي للصندوق فى القاهرة، وهو المكتب الذى سيخدم ٧ دول بالمنطقة.





من جانبه، أعرب رئيس الإيفاد عن اعتزاز الصندوق بعلاقات التعاون مع مصر، لا سيما وأن مصر باتت أكبر الدول المستفيدة من المساعدات التى يُقدمها الصندوق لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدًا تطلع الصندوق لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى المستقبل.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذي للإيفاد أبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية منذ آخر زيارة له للقاهرة قبل ٥ سنوات، حيث أكد أونجبو أنه فوجئ خلال زيارته الجارية للقاهرة بحجم التطور المتسارع الذى شهدته مصر على مدار تلك السنوات، وهو ما يُدلل على حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى تحقيق هذه الطفرة الملحوظة.





كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولي لمصر منذ توليه مهام منصبه.





‎وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



