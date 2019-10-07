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منوعات

عايرته بضعفه فضربها حتى الموت .. قصة زوج بكى أمام المحكمة لقتله زوجته

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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أحمد شريف
دخل زوج في نوبة من البكاء بعد أن أفصح عن سره ، وقيامه بضرب زوجته حتى الموت، بعد أن وصفته بأنه عرج وعديم الفائدة، بسبب ضعفه الجنسي.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، قال ديفيد بومفريت ، 51 عامًا ، لمحكمة ليفربول الانجليزية انه قتل المرأة التي أحبها، بعد أن ضرب زوجته آن ماري ، 49 عامًا ، 30 مرة فوق رأسها بحديدة "عتلة" يستخدمها في اسطبل خيوله.

أخبر الزوج المتهم هيئة المحلفين أن زوجته كانت تصرخ واتهمته بأنه زوج سيئ وأنه عرج وغير مجدٍ.

وقال المتهم إنه شعر بالحرج لأنه يعاني من الضعف الجنسي ليفقد أعصابه عندما صفعته زوجته على وجهه.

وكشف المتهم أنه تعرض لسوء المعاملة من قبل زوجته ، التي كانت تعاني من الاكتئاب وكانت تعالج من مرض السرطان وتم تشخيص اضطراباتها التوحدية ، بحسب ادعاءات المتهم بمحكمة ليفربول كراون كورت .

واعترف الموظف المدني السابق بقتل زوجته عن طريق الخطأ نافيًا القتل بدعوى فقدان السيطرة على نفسه.
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