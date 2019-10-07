رئيس حزب المؤتمر يكشف فى ندوة تثقيفية أسرارا جديدة عن انتصار 6 أكتوبر

استعرض الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة فى انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 باعتباره واحدا من أبطال هذه الحرب الخالدة، وذلك أمام الندوة التثقيفية التى نظمها الحزب تحت عنوان " حرب اكتوبر ودعم الدولة المصرية " بمناسبة ذكرى مرور 46 عاما على انتصار أكتوبر.



وأكد " صميدة " انه بعد حرب عام 1967 تم الاستعداد لخوض الحرب لاسترداد الاراضى المصرية المحتلة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية وبدعم من الدول العربية والأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالدول الواقعة على البحر الأحمر كانت مع مصر وتساندها بكل قوة ضد اسرائيل.



وأضاف أن المقاتل المصرى أثبت قدرته على تحدى أصعب الظروف لتحقيق النجاح والانتصار فى حرب السادس من أكتوبر، مؤكدا أن قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة كانوا يواصلون العمل ليلا ونهارا لدرجة انهم كانوا لا يعرفون النوم لأيام تصل إلى الأسبوع وبتوفيق من الله عز وجل حققت مصر هذا الانتصار العظيم وغير المسبوق فى تاريخ العسكرية العالمية حيث لاتزال هناك اسرار جديدة فى هذا الانتصار الذى لاتزال الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارسه.



وأكد " صميدة " أن كبار السياسيين على مستوى العالم وفى مقدمتهم قيادات الولايات المتحدة الأمريكية أجروا اتصالات مكثفة مع البطل الشهيد الرئيس الراحل محمد انور السادات للتفاوض وانهاء الحصار على اسرائيل لتخفيف الخسائر الفادحة التى تكبدتها، مشيرا إلى ضرورة أن تستفيد الأجيال الجديدة وشباب مصر للاستفادة من دروس انتصار السادس من أكتوبر من أجل توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.



قال الربان عمر المختار صميدة إن الشعب المصرى كان على درجة كبيرة من الوعى وساند قواته المسلحة بكل قوة فى انتصار السادس من اكتوبر، مؤكدا أهمية تنمية الوعى لدى الرأى العام لمواجهة الأكاذيب والسموم والأكاذيب التى يتم بثها من قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر.



وأكد أن حزب المؤتمر سيعقد سلسلة من الندوات لتوعية الشباب لمواجهة الأكاذيب من خلال التعاون مع مؤسسات الشباب والتعليم والثقافة بالدولة خاصة ان انواع الحرب تغيرت من خلال تفكيك عقول الشعوب، مشيدا بحرص القيادة السياسية على تحديث وتسليح الجيش المصرى حتى أصبح الجيش رقم واحد داخل منطقة الشرق الاوسط بأسرها.