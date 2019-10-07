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إبراهيم حجازي: الشعب المصري قدم في أكتوبر 1973 ملحمة تاريخية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:40 م
أكتوبر 1973
أكتوبر 1973
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عبد الخالق صلاح
هنأ الإعلامي إبراهيم حجازي، الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بانتصار حرب أكتوبر المجيد، مستنكرًا قيام جماعة الإخوان الإرهابية بالتشكيك في نصر أكتوبر رغم أن العالم أجمع تحدث أن تخطي مصر خط بارليف الحصن المنيع كان أمر مستحيل، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية استطاعت من أول حرب أكتوبر وحتى 13 أكتوبر قد استولت على 30 نقطة من أقوى خط في العالم وقتها وهو خط برليف.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، :" ربنا يهدي كل المشككين في نصر أكتوبر، هما لا هيهتدوا ولا هيتنيلوا، بس عاوز اقول إن الاحتفال بنصر أكتوبر لا يكون من خلال فيلم أو أغنية ولا بكلمتين، ولكن يجب أن نتذكر البطل الحقيقي في هذه الحرب وهو الشعب المصري".

وأشار إلى أن الشعب المصري قام بأدوار بطولية كثيرة خلال حرب أكتوبر، "عمل حاجات غريبة جدا من الصعب على أحد القيام بها، محتاجين إحنا الشعب ده دلوقتي، إحنا في نفس الزنقة دلوقتي ونفس الظروف الصعبة، حرب أكتوبر يتم تدريسها في الخارج، فالشعب المصري قدم في أكتوبر 1973 ملحمة لن ينساها التاريخ".

وأوضح أنه لا يوجد شيء اسمه "الجيش والشعب إيد واحدة"، ولكن يجب تبديل هذه الجملة لتصبح "الجيش والشعب حاجة واحدة"، ويجب استدعاء وعي المواطنين أثناء حرب أكتوبر حاليا، مضيفًا :" أقسم بالله العظيم إن إسرائيل خرجت بمعاهدة السلام من سيناء بالكامل عشان خاطر هما عارفين إنهم كانوا هيندفنوا مكانهم".
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