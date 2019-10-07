جاري نيفيل: فوز ليفربول بـ الدوري الإنجليزي يتوقف على لاعبين .. تعرف عليهما

أعرب جاري نيفيل نجم منتخب إنجلترا السابق ومحلل قنوات سكاي سبورتس عن اعتقاده أن نادي ليفربول هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وقال نيفيل في قناة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن ليفربول سيخسر لقب الدوري هذا الموسم، ولكن ليفربول وجماهيره سيعيشون في كابوس لمدة 7 أشهر لحين نهاية الدوري".



وأضاف: "ليفربول الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري، ولكن إذا تعرض فيرجيل فان دايك أو محمد صلاح للإصابة فإن الأمور قد تتغير".



يذكر أن ليفربول حقق الفوز في أول 8 مباريات من الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وكان ليفربول خسر الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شديدة مع مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة ،ولم يحقق ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990.