Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جاري نيفيل: فوز ليفربول بـ الدوري الإنجليزي يتوقف على لاعبين .. تعرف عليهما

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:22 م
لاعبي ليفربول الإنجليزي
لاعبي ليفربول الإنجليزي
Advertisements
محمد رشاد
أعرب جاري نيفيل نجم منتخب إنجلترا السابق ومحلل قنوات سكاي سبورتس عن اعتقاده أن نادي ليفربول هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وقال نيفيل في قناة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن ليفربول سيخسر لقب الدوري هذا الموسم، ولكن ليفربول وجماهيره سيعيشون في كابوس لمدة 7 أشهر لحين نهاية الدوري".

وأضاف: "ليفربول الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري، ولكن إذا تعرض فيرجيل فان دايك أو محمد صلاح للإصابة فإن الأمور قد تتغير".

يذكر أن ليفربول حقق الفوز في أول 8 مباريات من الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وكان ليفربول خسر الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شديدة مع مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة ،ولم يحقق ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي ورونالدو وفان دايك.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا؟

بعد فوزه بجائزة الأفضل بأوروبا .. ليفربول يكرم فان دايك بهذه الطريقة.. صور

ريال مدريد يستهدف ضم زميل محمد صلاح

قطار ليفربول يخشى مفاجآت شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم.. 4 أسباب وراء الانخفاض ومفاجأة خلال 4 شهور

حاولت قتل أمها و في المحاكمة حدثت المفاجأة

كندا علوش تقبل عمرو يوسف بطريقة غريبة .. شاهد

الأهلي يقترب ومرتضى يحذر.. كهربا يشعل موسم التعاقدات مبكرا

رضا عبدالعال: صالح جمعة مهدد بالانتقال إلى الشرقية للدخان

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا