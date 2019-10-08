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برلمان

وكيل لجنة دفاع البرلمان يدعو المواطنين للإبلاغ عن المنتمين للجماعات الإرهابية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
اشرف جمال وكيل لجنة
اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب
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أسامة علي
قال العميد اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، ان الدولة المصرية تمر بمرحلة استثنائية، وتواجه حرب ومؤامرات شرسة خارجية وداخلية من اتباع الجماعات الارهابية لا تتحملها أى دولة اخرى على مستوى العالم.

وأضاف اشرف جمال خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أنه فى ظل الحرب من الخارج فأنه على الدولة تطهير نفسها من الخونة الذين تمردوا على الوطن وترابه فى الداخل لا سيما الذين يعملون فى الجهاز الادارى للدولة، مؤكدا على ضرورة فصل اى عنصر تابع ومنتمى للجماعات المحظورة تثبت ادانتها من قبل القضاء.

ودعا وكيل لجنة الدفاع والامن القومى، خلال تعليقه على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشان فصل 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة، المواطنين الشرفاء انطلاقا من دورهم فى تطهير الوطن من العناصر الخائنة بابلاغ الجهات المسئولة عنهم، على ان تتولى النيابة التحقيق وتفصل فى امر المبلغ عنه.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت عن توقيع وزير التربية و التعليم رسميا اليوم قرار الفصل الخاص ب 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض المعلمين الذين تقرر اليوم فصلهم ، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قبل أن يتم اتخاذ القرار بفصلهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على حماية الطلاب من أي أفكار متطرفة يتم محاولة بثها في نفوسهم من جانب أعداء الوطن.
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