أسباب زيادة الإصابة بمرض تليف الرئتين آخر 10 سنوات.. كيفية التشخيص والعلاج

تليف الرئتين.. ارتفع خلال العقد الأخير "آخر 10 سنوات" معدل الإصابة بمرض تليف الرئتين بصورة ملحوظة، بسبب تلوث الهواء، وزيادة الأمراض الروماتيزمية ونقص الوعي لدى المرضى حول عرضهم على طبيب الصدر بسرعة. صرح بذلك الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة.



وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن التليف يصيب الرئتين في مختلف الأعمار وبالذات البالغين وكبار السن؛ ويحدث لأسباب عديدة مثل: الأمراض الروماتيزمية بمختلف أنواعها التي تصيب المفاصل والجهاز الحركي، فضلا عن ملوثات الهواء بالأبخرة والأدخنة، وقد تكون الإصابة بهذا المرض بلا سبب واضح.



وأضاف أستاذ الصدر بقصر العيني، أن من مضاعفات مرض التليف في الرئتين، حدوث ترسبات لمادة الكولاجين في النسيج البيني بالرئة الذي يتخلف ما بين الحويصلات الهوائية والأوعية الدموية؛ وهو مكان دقيق ورقيق يسمح بتبادل الغازات (أوكسيجين- ثاني أكسيد الكربون) بسهولة من الحويصلات الهوائية إلى الأوعية الدموية والعكس.



وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أنه في بداية الإصابة بتليف في الرئتين، قد لا تكون هناك أي شكوى أو أعراض أو علامات مرضية، ولكن مع تطور المرض يصيب أماكن متعددة بنسيج الرئتين؛ فيبدأ المريض الشكوى من ضيق تنفس أو كحة جافة، أما في الحالات المتقدمة قد لا يستطيع المريض القيام بأي مجهود.



وحول تشخيص مرض التليف في الرئتين، قال د. أيمن سالم أستاذ الصدر، إن التشخيص يعتمد على مظاهر المرض وأعراضه التي تتمثل في (الكحة- ضيف التنفس- عدم القدرة على القيام بأي مجهود- وجود آلام بالمفاصل)، ثم يقوم استشاري الصدر بفحص صدر المريض، وفحص المفاصل أيضا بواسطة استشاري الروماتيزم.



تابع الدكتور أيمن سالم: وللتشخيص الدقيق لمرض تليف الرئتين نحتاج إلى أولا إلى أشعة مقطعية عالية الوضوح على الصدر، لأن الأشعة المقطعية العادية لا توضح التغيرات الدقيقة في نسيج الرئتين، والإجراء الثاني يقوم المريض بعمل اختبارات لقياس كفاءة الرئتين والجهاز التنفسي وتسمى "اختبارات التنفس" كقياس حجم الهواء في الرئتين وقياس نفاذية الرئتين للغازات مع قياس نسبة الغازات بالدم الشرياني ونسبة تشبع الهيموجلوبين بكرات الدم الحمراء المحملة بالأكسجين.



وأكد الدكتور أيمن سالم، أنه لعلاج تليف الرئتين، يحتاج المريض إلى جرعات محددة من الكورتيزون طبقا لوزن المريض في حالة وجود نشاط مرضي، وهناك أدوية حديثة يمكن وصفها في حالات محددة في بعض أنواع التليف.