Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نكد عليهم.. أحمد موسى: الإخواني لما يسمع تسلم الأيادي بيجري زي الفار.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:37 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني عندما يسمع أغنية " تسلم الأيادي" «بيجري زي الفار»، لأن هذه الأغنية هي أغنية ثورة ٣٠ يونيو .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، " انا دوري أنكد على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخواني لما يسمع الأغاني الوطنية بتاعتنا بيولع في نفسه والإخواني بـ يفرفر لما يسمع الأغاني دي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادي إخواني منشق: كنت من أشد معارضي ثورة 30 يوينو.. وغيرت رأيي لهذه الأسباب

أحمد موسى يفضح فبركة الجماعة الإرهابية أعداد المتظاهرين

احتراف في التزييف والتزوير.. أحمد موسى يواصل فضح فبركة قناة الجزيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

المصائب لا تأتي فرادى .. الزمالك يفسخ التعاقد مع هذا اللاعب.. تفاصيل

شارك أمام الأهلي.. الزمالك يضم زياد الصحيفى أصغر لاعب فى كأس مصر

سخروا من تصريحات مرتضى منصور.. التحقيق مع سوشيال ميديا اتحاد السلة

جريمة بشعة .. موت رضيع بعد طعنه ووالدته على يد شاب

لغز اختفاء فتاة الغربية فى ظروف غامضة .. والأمن يكثف جهوده لإعادتها

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا