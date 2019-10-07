نكد عليهم.. أحمد موسى: الإخواني لما يسمع تسلم الأيادي بيجري زي الفار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني عندما يسمع أغنية " تسلم الأيادي" «بيجري زي الفار»، لأن هذه الأغنية هي أغنية ثورة ٣٠ يونيو .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، " انا دوري أنكد على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخواني لما يسمع الأغاني الوطنية بتاعتنا بيولع في نفسه والإخواني بـ يفرفر لما يسمع الأغاني دي".

