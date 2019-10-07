Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يشكو برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو .. تعرف على السبب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:21 م
ريال مدريد يشكو برشلونة
ريال مدريد يشكو برشلونة
Advertisements
محمد رشاد
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين أن نادى ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم شكوي ضد نجم برشلونة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة التى ستجمع بين الريال وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة الملكي ستشكو بيكيه مدافع برشلونة الذى فى نظر الفريق المدريدى تعمد الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة أمام فريق إشبيلية أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة، بعدما سدد الكرة بعيدًا في المدرجات ما جعل الحكم ماتيو لاهوز الذى كان يدير اللقاء يشهر البطاقة الصفراء للاعب الإسبانى.

وحقق بيكيه هدفه الذى سعي إليه خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق إشبيلية، في اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة برباعية دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وديمبيلي وفيدال وليونيل ميسي.

وكان هدف بيكيه هو الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له ببطولة الدوري من أجل الغياب عن مباراة برشلونة وإيبار القادمة، ليعود للمشاركة من جديد أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وفى حال تقديم شكوي من ريال مدريد للاتحاد الإسبانى، سيكون اللاعب منتطر قرار الاتحاد الخاص بغيابه عن لقاء واحد وهو الذى سيكون أمام إيبار من ثم العودة من جديد للعب أمام ريال مدريد أم فى حال شكوى الريال ستكون العقوبة أكبر إذا ثبت تعمده الحصول علي البطاقة الصفراء خلال اللقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد؟

فايلر مدرب الأهلى الجديد يكشف عن مثله الأعلي بـ مجال تدريب كرة القدم .. فيديو

موجز الرياضة..عمرو زكي يطمئن الجمهور بفيديو مع أحمد حسن والاتحاد المصري لكرة القدم يحدد موعد نهائي كأس مصر

اخبار الرياضة.. الزمالك يحقق مع حمدي النقاز.. كهربا يشعل غضب جماهير الأبيض.. والأهلي يتفوق عالميا

ميتشو يستعين بخبراته في القارة السمراء.. وفايلر يبحث عن مفاجأة في السوبر المصري

رضا عبد العال: فايلر أثبت أنه مدرب عبقري وميتشو بعيد عن كرة القدم .. فيديو

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تصدم جمهورها باعتزال الفن .. وأحلام تتدخل

المصائب لا تأتي فرادى .. الزمالك يفسخ التعاقد مع هذا اللاعب.. تفاصيل

أحمد حسن: قائمة منتخب مصر منطقية وينقصها لاعب واحد .. تعرف عليه

فترة انتقالية 15 عاما للسكني ومضاعفة الأجرة.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

محمد جمعة لمنتقدي «الممر»: لا يوجد أي عمل فني خالٍ من العيوب

النواب يوافق على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا