في 2011.. أحمد موسى: الإعلام المصري تعامل مع قتلة السادات على أنهم أبطال ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي الهارب محمد الصغير يمدح مثيله الإرهابي عبود الزمر أحد قتلة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "عبود الزمر كان متهما رئيسيا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وصدر ضده حكم بالمؤبد".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "عبود الزمر خرج من السجن في مارس 2011، وعندما خرج من السجن احتفى الإعلام بعبود الزمر وهذه فضيحة وتم التعامل مع عبود الزمر على أنه زعيم".





وأكد الإعلامي أحمد موسى أن "الإعلام تعامل مع عبود الزمر على أنه بطل، ومكنش الإعلام قادر ينطق أمام قاتل السادات"، مشيرًا إلى أنه "تمت استضافة قاتل السادات في التليفزيون الرسمي والقنوات الخاصة بعد عام 2011، والإعلام المصري ارتكب جرائم بعد 2011".