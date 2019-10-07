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أخبار البلد

برلماني: تأخر تشكيل القومي لحقوق الإنسان خلق حالة من التراخي بين الأعضاء

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،  إن عدم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى الآن خلق حالة من التراخي أدت إلى عدم الرد على التقارير الصادرة عن هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

وأضاف النائب علي بدر في تصريح لـ "صدى البلد " أنه لايمكن أيضا أن نعتمد على هذا السبب موضحا أن الدفاع عن مصر هو واجب وطني منوها أنه كان يجب على المجلس القومي لحقوق الإنسان الرد على التقارير الصادرة ضد الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

وأشار النائب على بدر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى ضرورة تشكيل المجلس، لأن هذه السبب خلق حالة من عدم اهتمام بين الأعضاء كون العضو لا يعلم هل سيستمر بالمجلس أم لا.

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