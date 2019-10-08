ارتفاع صادرات مصر من الذهب إلى 365.7 مليون دولار في الربع المالي الثالث

ارتفعت صادرات مصر من الذهب ضمن السلع نصف المصنعة لـ 365.7 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 328 مليون دولار بنهاية الربع السابق له بنفس السنة المالية بزيادة بلغت 37.7 مليون دولار.



وكشف تقرير حكومي عن وصول إجمالي صادرات السلع نصف المصنعة لـ 931.7 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 967.6 مليون دولار في الربع المالي الثاني.



وصلت حصيلة الزيوت والشحوم والدهون النباتية لـ 34.6 مليون دولار مقابل 30.7 مليونا في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



بلغت أرصدة المركبات العضوية وغير العضوية نحو 165.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 159.9 مليون دولار بنهاية الربع السابق له.

