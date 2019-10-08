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برلمان

اليوم.. رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة ويستمع لمشاكل المواطنين بالبرلمان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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أسامة علي
يحضر اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للمشاركة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لإلقاء بيان الحكومة أمام المجلس.

وسيعرض اعضاء مجلس النواب على الدكتور مصطفى مدبولى أهم المشاكل والشكاوى التى يعانى منها المواطنيين.

وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اعضاء البرلمان خلال اجتماع الجلسة العامة بالامس ان يكون النقد فى حضور رئيس الوزراء نقد بناء،محذرا اياهم من التجاوز نظرا لأهمية المرحلة التى تمر بها الدولة.
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