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توك شو

وزارة التربية والتعليم تطلق أكبر بوابة عربية إلكترونية للتوظيف .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:43 م
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية و التعليم لشئون المعلمين
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم تناول عدة موضوعات منها إطلاق مجلة مطبوعة باسم "المعلم المصري"، وتصدر هذه المجلة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين شهريا، وأنه تم إصدار أول عدد منها في هذا الشهر.

وأوضح الدكتور محمد عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع علي قناة "دي ام سي" أن هذه المجلة تتناول اخبار التعليم والمعلمين، ويتم نشر القرارات الوزارية الخاصة بالمعلمين من تغيير مسمى وظيفي أو ترقيات إلى خلافه في هذه المجلة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه بناء على طلب رئيس الجمهورية من وزارة التعليم العالي عمل بعض المسابقات الشهرية او الدورية للمعلمين والمدارس والإدارات التعليمية المتميزة .

وأضاف محمد عمران في هذا الشهر وفي اول اصدار من المجلة يتم اطلاق مسابقة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية وتشجيعا للزملاء لعرض تجاربهم المتميزة في مجال التعليم، لافتا إلى أنه تم إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالوظائف الحكومية.
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