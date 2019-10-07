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رياضة

رد فعل عنيف.. أحمد حسن: ما حدث مع محمد صلاح إهمال

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن ما حدث مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في حفلة The best أمر غير مقبول.

وقال أحمد حسن في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم اف ام" إن محمد صلاح من حقه يغضب "يزعل"، معقبا: "ما حدث معه في حفل الأفضل "اهمال شديد"، بالتأكيد الأصوات كانت هتفرق معه".

واردف : ولكن رد فعل محمد صلاح كان عنيفا، كان عليه الغضب من من أهمل، وليس بحذف "لاعب بمنتخب مصر" من حسابه.

وأتم أحمد حسن كلماته : ما فعله على تويتر "عقاب لمحبيه" وليس للمسئول.
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