أحمد موسى: الجاسوس مرسي احتفل مع قتلة السادات في ذكرى نصر أكتوبر ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صورة الإرهابي عمر عبد الرحمن تتصدر أغلفة المجلات والصحف الأمريكية بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجاسوس مرسي احتفل مع قتلة السادات بذكرى 6 أكتوبر، وهذه إهانة للشعب والقوات المسلحة المصرية وأسرة الزعيم الراحل وجيهان السادات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "محمد مرسي أفرج عن قتلة الرئيس أنور السادات والإرهابيين وقام بإجراء احتفال يضم جماعته في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والإخوان كانوا يرون أن الأولوية إلى الإرهابي وليس المواطن الصالح".