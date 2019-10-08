اليوم.. انطلاق الأعمال المصري الكوري بحضور 20 شركة كورية

تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد نصير وبمشاركة 20 شركة كورية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة و المالية وعدد من رجال الأعمال و سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يوتشول ووفد من كبري الشركات الكورية يضم نحو 20 شركة تعمل فى مجالات متنوعة.



يشارك فى جلسات المجلس المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعضاء المجلس من الجانبين ولفيف من رجال الأعمال المصريين والكوريين.



واعلن المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري و عضو جمعية رجال الأعمال، عن أن الاجتماع يشهد حضور مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة ، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا.



وأضاف "نصير"، أن نحو 20 شركة تعمل في قطاعات مختلفة ترغب في بحث فرص الاستثمار فى مصر والتعاون مع القطاع الخاص المصري فى مشروعات عقارية وسياحية وإنتاجية وصناعية متنوعة.

