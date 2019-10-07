بيعرف الأصول.. أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة كابتن منتخب مصر فى حالتين

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي أو عبد الله السعيد.



وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "اذا سألنا صلاح نفسه هل تقبل قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي، متأكد انه سيرفض"



وأردف : هي دي الأصول، وصلاح يعرف الأصول، وأعتقد أيضا في حالة وجود عبد الله السعيد وليس فتحي، سيفعل صلاح نفس الأمر، وسيرفض قيادة المنتخب في ظل وجود السعيد.