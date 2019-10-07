علي جبر يعالج من إصابته بالإمارات.. وبيراميدز يشكر نادي العين



أكد نادي بيراميدز أن المدافع الدولي علي جبر يعالج حاليا في نادي العين الإماراتي بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا ليعود سريعا إلى الملاعب.



وتفضل نادي العين وسهل إجراءات مدافع بيراميدز ومنتخب مصر الأول، حيث يعالج علي جبر بأحدث الأجهزة الطبية الموجودة في العالم، وبأفضل الأساليب المتوفرة في النادي الإماراتي ليعود سريعا.



من جانبه، تقدم سعادة الأستاذ سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز ومجلس الإدارة بأسمى آيات الشكر لمجلس نادي العين الإماراتي وخص بالذكر سعادة الأستاذ حمد العامري العضو المنتدب لاهتمامهم بلاعبنا الدولي وعلاجه بأحدث الطرق الطبية والأجهزة المتطورة الموجودة بنادي العين وتسهيل كل شيء في إطار التعاون بين الناديين.