السيطرة على حريق بقطعة أرض أسفل الطريق الدائري بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى قطعة أرض تحت الضغط العالى أسفل الطريق الدائرى بالقرب من عزبة أنور شعبان التابعة لحي شرق شبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق أسفل الطريق الدائرى فى قطعة أرض تحت الضغط العالى بعزبة أنور شعبان التابعة بحى شرق شبرا الخيمة.



تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



