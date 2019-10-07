شركات تصنيع المحمول الكبرى تنهي الخلاف مع المتاجر الهندية بطريقة ذكية

أنهت شركات تصنيع المحمول خلافها مع المتاجر الهندية التي تعمل في بيع أجهزة الهاتف المحمول، والعلامات التجارية مثل سامسونج وأوبو وفيفو و Xiaomi و Realme ، في الهند ، بعد سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، الأسبوع الماضي، وعدت فيها الشركات بخصومات على منتجاتها خلال فترة العيد.



ووفقًا لمجلة ذا إيكونوميست اشتد الخلاف بين شركات صناعة المحمول وتجار التجزئة؛ لأن الأولى توفر خصومات لمتاجر البيع الالكترونية لا تعطيها لمثيلاتها الموجودة على أرض الواقع، ولكنها تلاشت بعد جهود جمعية تجار التجزئة، التي ساهمت في خفض الأسعار والحصول على خصومات تضاهي المقدمة للمنصات الإلكترونية.



قال تجار التجزئة إن العلامات التجارية وعدتهم بخصومات وعروض ترويجية على منتجاتها خلال موسم الأعياد، وحذرت مجموعة متاجر التجزئة من أنها ستضطر للنظر في الخيارات القانونية ضد العلامات التجارية والمنصات الإنترنت، إذا لم تحصل على الخصومات ، مضيفًا "عقدنا اجتماعات مع العلامات التجارية لاستعادة التوازن بين المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات في المتاجر الواقعية، ووعدوا بدعمنا خلال موسم الأعياد".



وقال آرفيندر كورانا ، رئيس رابطة تجار التجزئة في جميع الهند للهاتف المحمول (AIMRA) :"لم تستجب Samsung و Oppo و Vivo و Xiaomi و Realme لطلباتنا ولم تعلق".



وعلى صعيد آخر التقى ممثلو الجمعية على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية بكبار المسؤولين التنفيذيين في Samsung و Oppo و Vivo و Xiaomi و Realme ، خلال الأسبوع الماضي؛ للحصول على المستوى نفسه من الخصومات التي تمنحها العلامات التجارية لمنصات التجارة الإلكترونية للمتاجر غير المتصلة بالإنترنت.



وطالبوا "العلامات التجارية" بتوسيع نطاق خصوماتها ليشمل إلى جانب أهم أسواق التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart ، المتاجر غير الموجودة على الإنترنت.

