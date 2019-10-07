رباب عبده: يجب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود وثيقة حقوق المرأة العربية

أشادت المحامية رباب عبده ، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بمبادرة البرلمان العربى لإطلاق وثيقة حقوق للمرأة العربية، مؤكدة أنها تسعى للنهوض بوضع المرأة العربية.



أضافت عبده فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه من الضرورى أن تحتوى الوثيقة على بنود تهتم بتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، وأن تهتم بحرية المرأة واحترام عقلها لافتة لأن التمكين الاقتصادى يتبعه تمكين سياسى على أرض الواقع.



نوهت أن دستور عام 2014 اهتم بوضع المرأة فى أكثر من 13 مادة، ولكن ينقصه التفعيل لذلك مصر دائمًا رائدة فى السعى لتنال المرأة حقوقها.



أشارت لضرورة وجود لجنة لمتابعة ومراقبة تفعيل هدف الوثيقة على أرض الواقع ، وأن يتم تصحيح العادات والأفكار السيئة فى حق المرأة لتحقق الوثيقة أهدافها .

